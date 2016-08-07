Погба переходить в "МЮ": сьогодні має бути побитий трансферний рекорд світового футболу

Французький центральний півзахисник туринського "Ювентуса" Поль Погба прибув в Англію для того, щоб пройти медичне обстеження в "Манчестер Юнайтед", повідомляє офіційний сайт "МЮ".

Після цього футболіст має підписати контракт з англійським клубом. Таким чином, трансфер 23-річного Погба з "Ювентуса" в "МЮ" буде завершено.

Раніше авторитетне британське видання The Guardian повідомило, що клуби домовилися про трансфер, який складе 110-120 мільйонів євро. Ця сума -рекордна в історії світового футболу.

Нагадаємо, на даний момент трансферний рекорд утримує валлієць Гарет Бейл, який в 2013 році перейшов з англійського "Тоттенхема" в мадриский "Реал" за 100 мільйонів євро.

Поль Погба розпочинав професійну кар'єру в "Манчестер Юнайтед", але не зміг пробитися в основний склад команди сера Алекса Фергюсона. У 2012 році він перейшов в "Ювентус", де згодом став зіркою світового футболу.

Погба - чотириразовий чемпіон Італії і дворазовий переможець Кубка Італії. У 2014 році він, виступаючи за збірну Франції, був визнаний найкращим молодим гравцем чемпіонату світу, а в 2015-му дійшов з "Ювентусом" до фіналу Ліги чемпіонів.

Додамо, протягом нинішнього міжсезоння "Манчестер Юнайтед" підписав контракт з новим головним тренером Жозе Моуріньо, а також зірковими футболістами - шведським форвардом Златаном Ибрахимовичем і вірменським півзахисником Генріхом Мхітаряном.