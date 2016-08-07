Прем'єр-ліга, 3-й тур, "Зоря - "Чорноморець": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" приймає одеський "Чорноморець".

За підсумками перших двох турів чемпіонату "Зоря" має чотири очки в турнірній таблиці. Раніше команда Юрія Вернидуба розгромила донецький "Олімпік" 3:0 і зіграла внічию з дебютантом УПЛ "Зіркою" з Кропивницького - 1:1.

"Чорноморцю" поки що не вдалося набрати очки, але й суперники у нього були серйозніше - представники України в єврокубках. Матч з полтавською "Ворсклою" одесити програли з рахунком 0:1, а донецькому "Шахтарю" поступилися 1:4.

У минулому сезоні "Зоря" двічі впевнено переграла "Чорноморець". В Одесі луганчани виграли 2:0, а на "Славутич-Арені" - 4:0.

Напередодні зустрічі букмекери знову вважають "Зорю" беззаперечним фаворитом гри. На перемогу луганчан можна поставити з коефіцієнтом 1,3, на успіх "Чорноморця" - 11,0. Нічия оцінюється з коефіцієнтом 5,0.

Матч "Динамо" - "Дніпро" розпочнеться на "Славутич-Арені" в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".