Український футболіст потрапив в аварію в стані сильного алкогольного сп'яніння

Український форвард хорватського "Хайдука" Артем Радченко став винуватцем ДТП, повідомляє football.ua, посилаючись на 24sata.hr.

Інцидент стався сьогодні в 6:30 ранку. Гравець за кермом VW Polo врізався в автобус, після чого разом із пасажиром авто був доставлений в лікарню.

У крові 21-річного українця виявлено вміст алкоголю в 3,3 проміле (в 11 разів більше норми, дозволеної в Україні). Хорватська поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, Радченко є вихованцем харківського "Металіста", у складі якого в 2012-2015 роках взяв участь у 21 матчі. Він перейшов в "Хайдук" влітку 2015 року і провів в минулому сезоні чотири гри в чемпіонаті Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Хайдук", в якому також грає ще один українець Максим Білий, в протистоянні 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи пройшов ФК "Олександрія".