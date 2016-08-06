Київське "Динамо" здобуло непросту перемогу над "Дніпром" у центральному матчі туру УПЛ (відео)
Команда Дмитра Михайленка дала серйозний бій чемпіонам України.
Київське "Динамо" перемогло "Дніпро" у матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Зустріч, що пройшла на столичному НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол в матчі забив форвард київської команди Жуніор Мораєс. Про нього забули захисники "Дніпра" під час подачі кутового, і бразилець головою без проблем вразив ворота Дениса Шеліхова.
Динамо - Дніпро - 1:0 (0:0)
Голи: Мораєс (63);
Д: Шовковський, Антунеш, Драговіч, Віда (Очігава, 18), Морозюк, Рибалка, Сидорчук (Гармаш, 62), Гонсалес, Буяльський, Ярмоленко, Мораес (Корзун, 81);
Дн: Шеліхов, Польовий, Чеберячко, Сваток, Адамюк (Кочергін, 46), Кравченко (Когут, 88), Політило, Близниченко (Луньов, 87), Вакулко, Лучкевич, Баланюк;
Попередження: Буяльський — Чеберячко, Лучкевич, Політило.
Це перемога стала третьою поспіль для київського "Динамо" в чемпіонаті України. Раніше команда Сергія Реброва переграла "Олександрію" та львівські "Карпати".
У "Дніпра" після цієї поразки в активі залишається чотири очки, зароблені завдяки перемозі над луцькою "Волинню" та нічиєї з каменської "Сталлю".
Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го туру "Сталь" обіграла "Волинь" з рахунком 1:0.