Прем'єр-ліга, 3-й тур, "Динамо" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийме "Дніпро".

Чемпіони України здобули у перших двох матчах чемпіонату дві перемоги - над "Олександрією" з рахунком 5:1, а потім над львівськими "Карпатами" - 2:0. "Дніпро", який розпочав сезон в кардинально оновленому складі, у першому турі розгромив луцьку "Волинь" з рахунком 5:0. Через тиждень підопічні Дмитра Михайленка не змогли обіграти кам'янську "Сталь" - 1:1.

У минулому сезоні "Динамо" двічі обіграв "Дніпро". Матч у Києві завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:0, у Дніпрі гості перемогли 2:1.

Напередодні сьогоднішньої зустрічі букмекери вважають "Динамо" безумовним фаворитом. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 1,16, на успіх "Дніпра" - 16,0. Ймовірність нічиєї оцінюється з коефіцієнтом 8,0.

Матч "Динамо" - "Дніпро" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".