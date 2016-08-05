Берлусконі погодився продати Milan китайським інвесторам за $825 мільйонів

Сума попередньої угоди оцінюється в 740 млн євро ($825 млн), повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на холдинг Fininvest. Договір був підписаний сьогодні виконавчим директором Fininvest Данило Пеллегріно і представником китайських інвесторів Хань Лі.

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Згідно з повідомленням холдингу, покупці мають намір інвестувати в клуб 350 млн євро протягом трьох років.

Переговори між китайськими інвесторами і Берлусконі почалися в травні цього року, проте в червні вони були перервані через бюрократичні проблем з китайської сторони та операцію на серці, зроблену екс-прем'єру Італії.

Берлусконі вже не вперше намагається продати свій клуб. У минулому році він вів переговори з підприємцем з Таїланду Бі Тайчауболом, однак угода була скасована в останній момент.

За підсумками минулого року збитки Milan оцінювалися в 93,5 млн євро.

Це вже не перша угода великих європейських футбольних клубів з китайським бізнесом. У минулому році китайська компанія Dalian Wanda Group придбала за 45 млн євро 20% акцій мадридського футбольного клубу "Атлетіко".