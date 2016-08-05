Комітет з етики ФІФА встановив, що Інфантіно не замішаний у корупційних схемах

Після ретельного аналізу витрат Інфантіно члени комітету не виявили в його діяльності на посаді голови футбольної федерації конфлікту інтересів. "Вигоди, які отримував пан Інфантіно, вважати належними", - резюмували в ФІФА, передає Бі-бі-сі.

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У свою чергу Джанні Інфантіно заявив, що задоволений рішенням комітету та подякував всім тим, хто брав участь у розслідуванні.

Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року, змінивши на цій посаді Зеппа Блаттера, який був змушений подати у відставку на тлі корупційного скандалу.

У березні Інфантіно заявив, що збирається ініціювати судові процеси, щоб повернути втрачені федерацією через корупціонерів гроші.

Нагадаємо, президента ФІФА критикували за те, що він літав на приватних літаках, оренду яких оплачували країни, що претендували на проведення у себе чемпіонату світу.

Також Інфантіно піддався критиці за призначення на керівні посади в ФІФА некомпетентних людей.

За інформацією ЗМІ, Він витрачав кошти федерації на особисті потреби - придбання матраців, квітів, смокінга і розкішного автомобіля.

Крім того, главу ФІФА звинувачували в тому, що він за рахунок організації найняв водія, який возив його сім'ю і радників, поки сам він був за кордоном.