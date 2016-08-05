Курйозний автогол на останніх хвилинах залишив шотландський "Абердін" без Ліги Європи (відео)

Курйозний автогол у виконанні гравців шотландського "Абердіна" на третій доданій хвилині другого тайму залишив команду без Ліги Європи.

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Авторство переможного для словенців м'яча офіційно належить захисникові "Абердіна" Грему Шинні, однако судячи з відео - воротар команди Джо Льюїс також неабияк посприяв цьому сумнівному досягненню.

Таким чином, матч закінчився з рахунком 1:0 на користь словенської команди (за сумою двох матчів 2:1). Тож словенський "Марибор" пройшов у наступний раунд кваліфікації ЛЄ, а для "Абердіну" цей єврокубковий сезон вже скінчився, не встигнувши повноцінно початися.

Як повідомляв УНІАН, тим часом "Шахтар" вже отримав свого соперника у плей-офф Ліги Європи - ним стане турецький "Істанбул Башакшехір".