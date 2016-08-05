Першим суперником "Шахтаря" у Лізі Європи стане турецький "Істанбул Башакшехір"
14:24, 05 серпня 2016Футбол
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Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи.
"Шахтар" выстретится з "Истанбулом" / ФК "Шахтар"
Донецький "Шахтар" в раунді плей-офф Ліги Європи зіграє з турецьким клубом "Істанбул Башакшехір". Про це стало відомо за підсумками жеребкування турніру.
Перший матч підопічні Паулу Фонсеки проведуть на виїзді 18 серпня, матч — відповідь - 25 серпня на "Арені Львів".
Нагадаємо, ще один представник України в Лізі Європи луганська "Зоря" розпочне виступи в цьому турнірі з групового етапу. Полтавська "Ворскла" та ФК "Олександрія" вчора вилетіли з Ліги Європи.
Також додамо, що в минулому сезоні "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де вилетів від іспанської "Севільї", яка стала згодом переможцем турніру.
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