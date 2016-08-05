Першим суперником "Шахтаря" у Лізі Європи стане турецький "Істанбул Башакшехір"

Донецький "Шахтар" в раунді плей-офф Ліги Європи зіграє з турецьким клубом "Істанбул Башакшехір". Про це стало відомо за підсумками жеребкування турніру.

Перший матч підопічні Паулу Фонсеки проведуть на виїзді 18 серпня, матч — відповідь - 25 серпня на "Арені Львів".

Нагадаємо, ще один представник України в Лізі Європи луганська "Зоря" розпочне виступи в цьому турнірі з групового етапу. Полтавська "Ворскла" та ФК "Олександрія" вчора вилетіли з Ліги Європи.

Також додамо, що в минулому сезоні "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де вилетів від іспанської "Севільї", яка стала згодом переможцем турніру.