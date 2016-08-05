Жеребкування Ліги чемпіонів: кривдник "Шахтаря" зіграє з менхенгладбахською "Борусією"

Сьогодні в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів в сезоні 2016/17.

За підсумками жеребкування команди "Манчестер Сіті", за яку виступає українець Олександр Зінченко, в суперники дісталася румунська "Стяуа".

Швейцарський "Янг Бойз", який вибив донецький "Шахтар" у 3-му кваліфікаційному раунді турніру, зіграє з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Шлях чемпіонів:

Лудогорець (Болгарія) – Вікторія Плзень (Чехія)

Селтік (Шотландія) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)

ФК Копенгаген (Данія) – АПОЕЛ (Кіпр)

Дандолк (Ірландія) – Легія (Польща)

Динамо Загреб (Хорватія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Шлях чемпіонів

Стяуа (Румунія) – Манчестер Сіті (Англія)

Порту (Португалія) – Рома (Італія)

Аякс (Амстердам) – Ростов (Росія)

Янг Бойз (Швейцарія) – Боруссія М (Німеччина)

Вільярреал (Іспанія) – Монако (Франція)

Перші матчі відбудуться 16 і 17 серпня, а матчі-відповіді - 23 і 24 серпня.