Тренер полтавської "Ворскли" назвав причини вильоту команди з Ліги Європи

Відсутність зіграного складу "Ворскли" в новому сезоні є однією з причин раннього вильоту полтавського клубу з єврокубків. Про це після матчу з загребською "Локомотівою" (2:3) в Лізі Європи заявив головний тренер команди Василь Сачко, повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

"Порівняно з минулим роком у нас змінилося майже півкоманди. Пішли ключові гравці, прийшли нові. Є дефіцит нападника, не вистачає захисника. На жаль, такі реалії і можливості. Є питання по комплектації та майстерності футболістів", - сказав Сачко.

"Наші гравці прийшли в нову для себе команду з чистого аркуша. Поки не вистачає відчуття партнера... Це, звичайно, не виправдання. Завжди є низка причин... Але за те, що за дві гри ми пропустили шість м'ячів — я хочу вибачитися перед вболівальниками. Повторюся: забий пенальті, забий в моменті, коли була поперечина — результат був би зовсім іншим.

Завдання нами не виконане. Команду ми повинні були проходити. У нас є можливості, але вони обмежені. Щоб виступати в Лізі Європи, потрібна більш довга лавка, конкуренція, більше хороших нападників, захисників", - вважає український фахівець.

Як повідомляв УНІАН, полтавська "Ворскла", програвши в домашньому матчі загребської "Локомотиві" з рахунком 2:3, вилетіла з Ліги Європи і єврокубків.