Полтавська "Ворскла" поступилася "Локомотиві" і вилетіла з Ліги Європи

Полтавська "Ворскла" вилетіла з Ліги Європи після того, як програла матч 3-го кваліфікаційного раунду турніру хорватській "Локомотіві" з рахунком 2:3.

Перший м'яч "Ворскла" пропустила вже на першій хвилині гри, коли Петер Бочкай з лівого флангу увірвався в штрафний майданчик господарів і вразив дальній кут воріт Богдана Шуста.

Наприкінці тайму полтавчани могли відігратися, але Дмитро Хльобас не реалізував пенальті.

Результат зустрічі і протистояння визначився в дебюті другої половини гри. Спочатку "Ворскла" зрівняла рахунок - після прострілу Кобахідзе хорватський півзахисник Діно Періч зрізав м'яч у свої ворота.

Проте вже через чотири хвилини Іван Фіоліч красивим ударом з-за меж штрафного майданчику відправив м'яч точно в кут воріт господарів. Після цього "Ворсклі" знову потрібно було забивати двічі, що в умовах дефіциту гольових моментів виглядало дуже складно.

На 65-й хвилині ситуація господарів погіршилася ще сильніше. Все той же Періч зробив подачу зі штрафного, і м'яч, не зачепивши нікого з футболістів, знову залетів у сітку воріт Шуста - 1:3. У час, що залишився, "Ворскла" лише скоротили відставання у рахунку - голом відзначився Володимир Чеснаков.

Ворскла (Полтава) - Локомотив (Загреб) - 2:3 (0:1)

Голи: Періч (49, у свої ворота), Чеснаков (74) – Бочкай (1), Фиоліч (53), Періч (65)

В: Шуст, Сапай (Ребенок, 60), Дитятьєв, Чеснаков, Пердута, Ткачук, Скляр (Голодюк, 70), Кобахідзе, Хльобас (Зарічнюк, 74), Бартуловіч, Коломоєць;

Л: Загорац, Бартолєц, Майсторовіч, Періч, Рожман, Цапан, Чоріч, Грезда, Фиоліч (Шуніч, 81), Бочкай (Чекічі, 68), Маріч (Радоніч, 65)

Попередження: Пердута, Скляр – Цапан

На 45-й хвилині Хльобас не реалізував пенальті (воротар)

Як повідомляв УНІАН, перший матч між цими командами у Хорватії завершився з рахунком 0:0.