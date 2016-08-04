Нова домашня форма "Динамо" виконана в стилі вишиванки (фото)

15:42, 04 серпня 2016
Футбол
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Київське "Динамо" представило новий комплект домашньої форми на сезон 2016/2017.

Новая форма

Київське "Динамо" представило новий комплект домашньої форми на сезон 2016/2017, повідомляє офіційний сайт клубу.

Форма виконана в традиційних білих кольорах з елементами української вишиванки. При розробці екіпіровки дизайнери втілили побажання фанів клубу привнести національні елементи та культурні символи українського народу в дизайн нової форми.

Також зазначається, що з плечей форми пропали три фірмові вертикальні Читайте такожФорвард "Динамо" Теодорчик став гравцем бельгійського "Андерлехта"смуги від виробника Adidas. Тепер ці смуги знаходяться з боків.

facebook.com/fcdynamoua

Свій перший матч у новій екіпіровці "Динамо" проведе 6 серпня в домашньому поєдинку чемпіонату України з "Дніпром".

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