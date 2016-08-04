Срна: "Нашій команді потрібен час, щоб це був справжній "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна розповів про те, що під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" він намагався підбадьорити своїх партнерів, щоб вийти до наступного етапу турніру. Слова капітана "Шахтаря" наводить офіційний сайт клубу.

"Важка поразка, наша команда не може дозволяти собі такого. Вітаю "Янг Бойз" з перемогою, у них було більше бажання, і вони пройшли далі. Звичайно, прагнення було і у нас, але, мабуть, його виявилося замало.

Нам усім варто задуматися. Це не той "Шахтар", який хочуть бачити вболівальники. Такого ніхто не очікував. Винні всі: перший – я, решта – футболісти, також тренерський штаб. Тому треба робити висновки і рухатися далі. Тепер необхідно показати гарний результат у Лізі Європи.

На жаль, якщо не реалізували 10 найчистіших моментів, значить, є проблеми. Знали, що тут буде важко. "Янг Бойз" у себе вдома обіграв "Наполі" рік тому, так само було зі "Спартою". Чекали на свій шанс. Не міг повірити, що не зможемо забити. Намагався підбадьорити хлопців на полі. Говорив їм, що ми – "Шахтар" і зобов'язані перемогти.

Не можу сказати, що ми погано провели екстра-тайми. Створювали моменти, але їх не реалізовували. Це не те, що ми очікували. Нашій команді потрібен час, нам усім важливо додавати, щоб це був справжній "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши швейцарському "Янг Бойз" спочатку в основний час з рахунком 0:2, а потім у серії пенальті.