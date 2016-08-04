FIFA почало антидопінгове розслідування стосовно 11 російських футболістів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У доповіді, результати якого були оприлюднені 18 липня, говорилося, що російське міністерство спорту контролювало і проводило маніпуляції з результатами аналізів спортсменів з допомогою ФСБ та Центру спортивної підготовки збірних команд Росії в Москві й Сочі.

Читайте такожWADA закликала FIFA уважно прочитати доповідь про допінг у збірній Росії

Автор доповіді Річард Макларен заявив, що його комісія виявила 580 випадків приховування позитивних результатів тестів на допінг у 30 різних видах спорту перед Олімпійськими іграми 2012 року в Лондоні та 2014 року в Сочі.

У Російському футбольному союзі підтвердили отримання запиту з FIFA. "Ми будемо працювати з цього питання зі всіма уповноваженими організаціями і надамо FIFA всебічне сприяння", - заявили в РФС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація футболу (FIFA) запросить у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) всю інформацію про застосування допінгу в російському футболі.