Фонсека: "За виліт "Шахтаря" з Ліги чемпіонів питати потрібно тільки з мене"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека під час прес-конференції після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" кілька разів заявив, що тільки він відповідальний за виліт команди з турніру. Про це повідомляє Sport Arena.

"Зрозуміло, що ми всі дуже засмучені. За все, що тут сталося, відповідальний тільки я. Питати, потрібно тільки з мене", - заявив Фонсека.

При цьому, він зазначив, що "Шахтар" домінував більшу частину гри, а гравці команди не реалізували низку гольових моментів як при рахунку 0:0, так і при рахунку 2:0.

"Обидва голи прийшли з флангу Даріо Срни? Не шукайте тут винних серед гравців, я відповідаю за все. Не можу сказати, що не вистачило віддачі гравців. Може чогось не вистачило, але я відповідальний. Зрозуміло, що раз нам забивали, то ми припускалися помилок", - сказав Фонсека.

"Синтетичне поле? Як я вам уже казав, я не шукаю якихось відмовок, особливо в ті моменти, коли ми програємо матчі. Штучне поле – не причина поразки. За все відповідальний тільки я", - додав він.

На самому початку прес-конференції португальський фахівець також зазначив, що вихід до групового етапу Ліги чемпіонів був однієї з цілей "гірників" на нинішній сезон.

"Хочу привітати "Янг Бойз", він зіграв гідно. Дуже прикро, що мені не вдалося пройти цей період, тому що одна з наших головних цілей – пройти в груповий етап Ліги чемпіонів", — сказав тренер.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши швейцарському "Янг Бойз" спочатку в основний час з рахунком 0:2, а потім у серії пенальті.