Швейцарський "Янг Бойз" сенсаційно вибив донецький "Шахтар" з Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів за підсумками протистояння зі швейцарським "Янг Бойз" у 3-му квалифікаційному раунді турніру. Команда Пауло Фонсеки програла матч-відповідь протистояння з рахунком 0:2, а потім поступилася супернику в серії пенальті.

У першому таймі зустрічі "Янг Бойз" більше володів ініціативою, а небезпечні моменти створював "Шахтар". Після подач Даріо Срна два відмінних гольових моменти були у Тараса Степаненка, але центральний півзахисник влучити у ворота не зумів.

Після перерви господарі поля підвищили темп гри, і у "Шахтаря" відразу ж виникли проблеми. На 53-й хвилині Міралем Сулеймані обігрався поблизу штрафного майданчику "гірників" з форвардом Гійомом Оаро, а потім зробив простріл вздовж лінії воріт, де першим у м'яча виявився японський нападник Юя Кубо - 1:0

Через сім хвилин Сулеймані прострілив з флангу в центр штрафного майданчика на Оаро, той скинув м'яч під удар Кубо, і японець не залишив шансів П'ятову.

Після цього на полі проходила рівна гра, хоча у "Шахтаря" було більше моментів для взяття воріт. Кілька можливостей не реалізував Євген Селезньов. Також дуже активним був Веллінгтон Нем.

В результаті, гра перейшла до серії пенальті, де більш вдалими були гравці "Янг Бойз". У "Шахтаря" удари не реалізували Фред і Ярослав Ракицький.

Янг Бойз (Швейцарія) - Шахтар (Україна) - 2:0 ОТ (0:0, 2:0, 0:0, 0:0), у серії пенальті - 4:2

Голи: Кубо (53, 60);

ЯБ: Мвого, Суттер (Обексер, 116) фон Берген, Роша, Лецякс, Рава (Хадергенай, 88), Саного, Бертоне (Гаич, 111), Сулеймані, Оаро, Кубо;

Ш: П'ятов, Срна, Кривцов (Ракицький, 120), Ордець, Ісмаілі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Дентіньо (Веллінгтон Нем, 75), Едуардо (Селезньов, 62).

Попередження: Кубо, Роша, Оаро, Суттер - Степаненко, Фред;

Перший матч - 0:2.