Букмекери: "Шахтар" - однозначний фаворит в дуелі з "Янг Бойз"

Донецький "Шахтар" є фаворитом у протистоянні зі швейцарським "Янг Бойз" напередодні матчу команд у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Букмекерські контори приймають ставки на вихід "Шахтаря" в раунд плей-офф з коэффіцієнтами в діапазоні з 1,01 до 1,03. При цьому, на прохід "Янг Бойз" можна поставити з коефіцієнтом 11,0.

Читайте такожТренер "Янг Бойз": "Вірю, що у матчі з "Шахтарем" всяке може статися"Крім того, "Шахтар" вважається фаворитом окремо взятого матчу.

На перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коеффіцентом 1,95, на перемогу "Янг Бойз" - від 3,25 до 3,7.

Нагадаємо, матч між "Шахтарем" і "Янг Бойз" розпочнеться сьогодні о 21:15 на стадіоні "Стад де Свісс" у Берні. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:0.