Тренер "Янг Бойз": "Вірю, що у матчі з "Шахтарем" всяке може статися"

У швейцарського клубу "Янг Бойз" залишається мало надій на те, щоб пройти донецький "Шахтар" за підсумками 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це напередодні матчу проти української команди заявив тренер "Янг Бойз" Аді Хюттер, повідомляє Sport Arena, посилаючись на derbund.ch.

"Залишилося не багато надій на те, що "Янг Бойз" вийде до групового етапу Ліги чемпіонів. Навіть перший раунд кваліфікації проти "Шахтаря" виявився занадто високим бар'єром для нас", — сказав Хюттер.

Він також додав, що його команді пощастило не пропустити більше двох м'ячів у першій грі з "гірниками", яка відбулася тиждень тому на "Арені Львів".

"У першому матчі нам пощастило, що не пропустили більше. Але навіть рахунок 2:0 це значна перевага для суперника, і нам тепер буде важко відігратися. У жодному разі не можна пропустити швидкий гол, адже він може відразу вирішити результат двоматчевого протистояння.

Тим не менш, вірю, що всяке може статися, якщо до 60-ї чи 70-ї хвилині зустрічі "Янг Бойз" вдасться повести в рахунку. Для цього нам слід бути впевненими у власних силах.

Потрібно бути більш активними, навіть якщо не вийде багато володіти м'ячем. У "Янг Бойз" є характер. Моя команда здатна знаходити можливості в поєдинках з будь-якими суперниками", - впевнений наставник швейцарців.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі протистояння "Шахтар" обіграв "Янг Бойз" з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 21:15.