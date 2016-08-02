Екс-футболіст "Дніпра" Зозуля: "Лаштувка допоміг армії більше, ніж інші футболісти разом узяті"

Український форвард іспанського "Бетіса" Роман Зозуля, який кілька останніх років також займається волонтерством, зазначив фінансову допомогу армії з боку чеського екс-воротаря Яна Лаштувки. Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

"Коли все починалося, практично ніхто не допомагав. Бувало, коли ми в команді отримували зарплату або якісь бонуси, я ходив і просив хлопців скинутися. Пояснював – хлопці, потрібно терміново купити швидку допомогу, давайте допоможемо. Багато разів збирали так необхідну суму і купували, що потрібно.

Окремо скажу про Лаштувку – він кожен місяць мені приносив гроші. Для мене це стало повною несподіванкою. Він з іншої країни, а допоміг більше, ніж всі інші футболісти разом узяті. Лаштувка – це людина з великої літери. Золотий чоловік. Я заради нього готовий на все", - заявив Зозуля.

Він також зазначив, що фонду "Народна армія" допомагали тільки футболісти з Дніпра і Києва, але їх прізвища Зозуля називати не став.

"Відмови в допомозі? Багато! Дуже багато! Тому в мене останнім часом і було таке ставлення до футболістів – привітався і все. А в житті, щоб спілкуватися з такою людиною – не хочеться. Думав, це не буде впливати на особисті стосунки – ну, знаєш, у кожного своя думка, своя голова на плечах... Але дуже прикро. Я така людина, важко мені вибачати", – додав Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля кілька днів тому став гравцем іспанського "Бетіса", за свою нову команду він зможе дебютувати післязавтра, 4 серпня, в товариському матчі проти лісабонського "Спортинга".

Ян Лаштувка після закінчення минулого сезону залишив "Дніпро", Пізніше з'явилася інформація про те, що він готується до нового сезону з чеською "Карвіною".