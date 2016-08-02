Українського форварда Зозулю в Севільї зустрічали десятки фотокамер (відео)

Український форвард Роман Зозуля прибув в розташування іспанського "Бетіса". Відповідне відео з'явилося вчора на офіційному твіттері севільської команди, повідомляє Sport Arena.

Як видно на відео, Зозулю в аеропорту Сан Пабло зустрічали десятки фотокамер.

Así ha sido la llegada de Roman Zozulya a San Pablo. Pronto, con la camiseta del Real Betis Balompié pic.twitter.com/Z6oRD3Ronb — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) 1 серпня 2016 р.

Очікується, що вже зсьогодні Зозуля приступить до тренувань разом зі своїми новими партнерами.

Читайте такожЗозуля: "Моя зарплата в "Бетіс" буде в три рази менше, аніж у "Дніпрі"Дебютувати за "Бетіс" він зможе вже 4 серпня, в товариському поєдинку проти лісабонського "Спортінга". Перший офіційний матч "Бетіса" в новому сезоні відбудеться 20 серпня, а суперником "зелено-білих" буде чемпіон Іспанії "Барселона".

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля підписав з "Бетісом" трирічний контракт.