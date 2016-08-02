Збірна Бразилії може перешкодити Україні натуралізувати футболіста "Шахтаря" Тайсона

Тренерський штаб збірної Бразилії зацікавлений у послугах атакувального півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона, повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на UOL.

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Тайсон є одним з улюблених гравців нового головного тренера збірної Бразилії Тіте, під керівництвом якого півзахисник виступав за "Інтернасьональ".

Як повідомляв УНІАН, раніше в послугах Тайсона зацікавилися у Федерації футболу України. Футболіст "Шахтаря" розглядається в якості кандидата на натуралізацію для виступів за збірну України.