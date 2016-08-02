Моуріньо виключив Швайнштайгера з основного складу "Манчестер Юнайтед"

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо виключив німецького півзахисника Бастіана Швайнштайгера з основного складу своєї команди, повідомляє Manchester Evening News.

32-річний футболіст приєднався до інших гравців першої команди, які тепер займаються з молодіжною командою "Юнайтед" (U-23) — Аднану Янузаю, Падді МакНейру, Андреасу Перрейрі та Віллу Кейну.

Зазначається, що "МЮ" не розраховує на Швайнштайгера в наступному сезоні і готовий продати його в інший клуб. Серед потенційних покупців Читайте такожНайтитулованіший німецький футболіст в історії оголосив про завершення кар'єри у збірнійназиваються італійські "Мілан" та "Інтер".

Нагадаємо, у складі манчестерської команди немає дефіциту центральних півзахисників. Окрім Швайнштайгера, Моуріньо може розраховувати на Майкла Карріка, Моргана Шнейдерліна, Маруана Феллаїні та Андерса Ерреру. Крім того, найближчими днями "МЮ" може поповнитися французьким півзахисником "Ювентуса" Полем Погба.

Швайнштайгер став гравцем "МЮ" перед початком сезону 2015/16. Він провів 21 матч у Прем'єр-лізі, з яких лише 11 починав у стартовому складі.