Півзахисник "Шахтаря" Бернард зламав ніс гравця "Чорноморця"

Футболіст одеського "Чорноморця" отримав перелом носа в матчі чемпіонату української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря". Травму гравцеві завдав півзахисник "гірників" Бернард, повідомляє офіційний сайт "Чорноморця".

Зазначається, що на 19-й хвилині гри бразилець вдарив опонента ліктем по обличчю, але арбітр жодним чином не відреагував на цей інцидент.

При цьому, ТВ-повтор показав, що Бернард завдав акцентований удар в ніс супернику, після чого Татарков залишив поле в крові. Пізніше одесит повернувся на поле і був замінений тільки у другому таймі, на 57-й хвилині.

За інформацією Sport Arena, поведінку Бернарда розгляне Контрольно-дисциплінарна комісія Федерації футболу України (КДК ФФУ). Бразильський футболіст "гірників" може отримати дискваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 2-го туру Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" переграв одеський "Чорноморець" з рахунком 4:1.