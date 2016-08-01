Форвард "Динамо" Теодорчик найближчими днями може перейти у бельгійський "Андерлехт"
21:58, 01 серпня 2016Футбол
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Клуб з Брюсселя має намір орендувати польського нападника київського клубу.
Теодорчик може перейти в "Андерлехт" / pilkanozna.pl
Польський форвард київського "Динамо" Лукаш Теодорчик в найближчі дні може стати гравцем бельгійського "Андерлехта", повідомляє pilkanozna.pl.
За інформацією видання, брюссельський та київський клуби вже домовилися про перехід. Мова йде про річну оренду футболіста з опцією першочергового права викупу наступного літа.
У середу Теодорчик має прилетіти в Брюссель, де подивиться матч своєї потенційно нової команди, а в четвер пройде медобстеження.
Нагадаємо, раніше про готовність розглянути пропозиції про продаж Теодорчика заявляв президент "Динамо" Ігор Суркіс.
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