Форвард "Динамо" Теодорчик найближчими днями може перейти у бельгійський "Андерлехт"

Польський форвард київського "Динамо" Лукаш Теодорчик в найближчі дні може стати гравцем бельгійського "Андерлехта", повідомляє pilkanozna.pl.

За інформацією видання, брюссельський та київський клуби вже домовилися про перехід. Мова йде про річну оренду футболіста з опцією першочергового права викупу наступного літа.

У середу Теодорчик має прилетіти в Брюссель, де подивиться матч своєї потенційно нової команди, а в четвер пройде медобстеження.

Нагадаємо, раніше про готовність розглянути пропозиції про продаж Теодорчика заявляв президент "Динамо" Ігор Суркіс.