Зозуля: "Моя зарплата в "Бетісі" буде в три рази менше, аніж у "Дніпрі"

Український форвард Роман Зозуля, який кілька днів тому став гравцем іспанського "Бетіса" розповів про деталі свого переходу в севільський клуб. Слова футболіста наводить "КП в Україні".

"З генеральним директором "Бетіса" зустрілися в Мадриді, поговорили, на наступний день я пройшов медогляд, а потім близько чотирьох годин обговорювали всі нюанси контракту, все-таки для мене це нова країна, багато чого вперше. У результаті домовилися, і я підписав угоду на три роки. Що стосується зарплати, то я не приховую, що вона буде в три рази менше, ніж у "Дніпрі", - розповів Зозуля.

Футболіст також у черговий раз зазначив, що після п'яти років, проведених в Дніпрі, це місто залишиться для нього рідним. Тим не менш, на думку Зозулі, перехід в "Бетіс" для нього - "сходинка вверх".

"Ми поговорили з президентом клубу Ігорем Коломойським і прийшли до думки, що мені потрібно йти. Я щасливий і гордий, що грав у цьому клубі. Спасибі партнерам - такої єдності, як в "Дніпрі", я більше ніде не бачив і, думаю, вже ніколи не зустріну, де б не грав. Там завжди присутній дух колективу, дух міста, словами це важко описати - всі як одна сім'я.

Фанати - взагалі золоті! Я з ними дуже близько спілкуюся, дружу, вони для мене стали рідними. Ми разом снідаємо, обідаємо, вечеряємо, гуляємо, граємо у футбол і баскетбол, живемо одним життям. Радився з ними і з приводу переїзду в Іспанію, вони схвалили варіант з "Бетісом", хоча у мене були пропозиції з чемпіонату Німеччини. Тут наші думки зійшлися. Потім зібрав всіх разом, щоб попрощатися - фанати багато для мене зробили", - сказав Зозуля.

Футболіст додав, що під час підписання контракту йому всіляко допомагав порадами інший екс-футболіст "Дніпра" Євген Коноплянка.

"Як тільки з'явилися чутки про мій перехід, Женя подзвонив мені і запитав, чи правда це. Я чесно відповів, що ведуться переговори. Потім, коли вже підписували контракт, Коноплянка слав смс-ки, щоб я не забув щось запитати або уточнити якісь деталі.

Я радий, що в Севільї є Женя, ми давно дружимо, думаю, з ним мені буде легше адаптуватися. Якщо знадобиться якась допомога - звернуся до Коноплянки, але в основному буду справлятися сам - я ж не маленька дитина. Зрозуміло, під час матчів ми будемо ворогами. Але на повсякденне спілкування це не вплине - все-таки ми граємо в одній збірній", - додав новачок "Бетіса".

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому Зозуля став гравцем іспанського "Бетіса". Українець уклав з севільським клубом трирічний контракт.