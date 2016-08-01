Папа Римський: "Мессі кращий, аніж Марадона чи Пеле"

Папа Римський Франциск I не став ухилятися від відповіді на питання, кого він вважає найкращим футболістом в історії. На його думку, таким є його співвітчизник Ліонель Мессі, повідомляє Marca.

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"На мою думку, Мессі краще, ніж Марадона чи Пеле", – сказав він.

Нагадаємо, 79-річний Франциск I є вболівальником аргентинського клубу "Сан-Лоренсо".

Як повідомляв УНІАН, Ліонель Мессі потрапив до числа претендентів на нагороду кращому гравцеві сезону 2015/16.