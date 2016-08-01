Ребров: "Якщо у "Динамо" не буде Ярмоленка, клуб не закриють"

Київське "Динамо" залишиться грізною силою в українському футболі навіть після можливого продажу форварда Андрія Ярмоленка. Про це він на прес-конференції після гри з львівськими "Карпатами" заявив головний тренер киян Сергій Ребров, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Ну чому Динамо неможливо уявити без Ярмоленко? Минулу гру ми виграли 5:1, старалася вся команда. Андрій наш лідер, і сьогодні він це довів", - Ребров відповів на запитання одного з журналістів.

"Я не думаю, що закриють "Динамо", якщо в ньому не буде Ярмоленка. Це дуже сильний гравець, потенційно один з кращих в атаці. Але все може статися, і його можуть продати. Ми повинні думати про майбутнє", — додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, вчора київське "Динамо" обіграло львівські "Карпати" з рахунком 2:0. Обидва м'ячі забив Андрій Ярмоленко.