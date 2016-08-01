Київське "Динамо" готове розглянути пропозиції з продажу форварда Теодорчика

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловив готовність розглянути пропозиції інших клубів про купівлю польського форварда команди Лукаша Теодорчика. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

За словами Суркіса, таке рішення пов'язане з тим, що футболіст програє боротьбу за місце в основному складі іншим форвардам - Олександру Гладкому і Жуніору Мораєсу. Також у команді залишається нападник Артем Кравець, який влітку повернувся в "Динамо" з оренди у німецькому "Штутгарті".

Читайте такожКиївське "Динамо" розглядає пропозицію про продаж Драговича"Так склалося, що їх зараз чотири. Коли Кравець йшов, напевно, він плекав надію, що залишиться в Бундеслізі. Це вже питання до нього, як він швидко увійде у форму і претендуватиме на місце в основному складі.

Можемо розглянути пропозиції, якщо вони надійдуть, з того ж Теодорчика. Розумію, що він кваліфікований футболіст. Але якщо він не потрапляє в заявку, отже, програє конкуренцію Гладкому і Мораєсу", - вважає Суркіс.

Нагадаємо, в минулому сезоні Теодорчик провів у чемпіонаті України 11 матчів, забивши п'ять голів. У новому сезоні він на полі не з'являвся.

Як повідомляв УНІАН, вчора київське "Динамо" обіграло львівські "Карпати" з рахунком 2:0. Теодорчик не потрапив до заявки на матч.