УПЛ: "Олександрія" у результативному матчі перемогла "Ворсклу"

ФК "Олександрія" обіграла полтавську "Ворсклу" у матчі 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 3:2.

Ще в першому таймі глядачі олександрійського стадіону "Ніка" побачили чотири голи. Господарі поля спочатку вели в рахунку 2:0, а потім 3:1.

Після перерви "Ворскла" завдяки голу Дмитра Хльобаса скоротила відставання до мінімуму, але за 40 хвилин гри так і не змогла зрівняти рахунок.

Олександрія — Ворскла (Полтава) - 3:2 (3:1)

Голи: Старенький (14), Запорожан (16, з пенальті), Грицук (37) — Коломоєць (25), Хльобас (57);

Ол: Новак, Чеботаєв, Басов, Шендрик, Путраш, Запорожан, Банада, Старенький (Козак, 62), Леонов (Грицук, 28), Цуріков, Паламар (Яремчук, 77);

В: Шуст, Сапай, Чеснаков, Дитятьєв, Пердута, Зарічнюк (Ребенок, 46), Скляр, Ткачук (Пилявський, 87), Кобахідзе (Бартуловіч, 81), Коломоєць, Хльобас;

Попередження: Путраш, Старенький, Новак — Скляр, Дитятьєв, Бартуловіч.