УПЛ: Ярмоленко приніс "Динамо" перемогу над "Карпатами" (відео)

Київське "Динамо" обіграло львівські "Карпати" у виїзному матчі 2-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги. Рахунок матчу - 2:0, обидва голи забив форвард Андрій Ярмоленко.

На 32-й хвилині матчу після довгої передачі від Александра Драговіча він одним дотиком прийняв м'яч, обіграв воротаря і захисника "Карпат", а другим дотиком відправив м'яч у сітку воріт.

Він же подвоїв перевагу "Динамо" на 84-й хвилині зустрічі. Ярмоленко, отримавши м'яч поблизу штрафного майданчика "Карпат", переграв захисника і сильним ударом пробив під поперечину воріт львівської команди.

Карпати (Львів) - Динамо (Київ) - 0:2 (0:1)

Голи: Ярмоленко (31, 84);

К: Підківка, Ксьонз, Лобай, Нестеров, Кравець (Грисьо, 69), Новотрясов, Чачуа, Худоб'як (Заїкін, 90+3), Костевич, Мірошниченко (Маркович, 89), Бланко-Лещук;

Д: Шовковський, Морозюк, Драговіч, Віда, Антунеш, Рибалка, Сидорчук (Гармаш, 80), Буяльський, Ярмоленко, Мораес (Гладкий, 78), Гонсалес (Громов, 73);

Попередження: Костевич, Ксьонз, Новотрясов, Любай — Ярмоленко.