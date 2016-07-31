УПЛ: "Дніпро" не втримав перемогу в домашньому матчі зі "Сталлю" (відео)

"Дніпро" не зміг обіграти кам'янську "Сталь" у матчі 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:1.

На 60-й хвилині "Дніпро" вийшов вперед після точного удару з пенальті у виконанні Андрія Близниченко. Через 18 хвилин "Сталь" змогла відігратися - Сільвано Комвалыус виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику дніпровців після довгої подачі з флангу.

У час, що залишився, "Сталь" могла вирвати перемогу, але Едгар Малакян дивом не відправив м'яч у ворота ударом з воротарської лінії.

Дніпро - Сталь - 1:1 (0:0)

Голи: Близниченко (60, з пенальті) – Комваліус (78);

Дн: Шеліхов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Польовий, Кравченко, Когут (Кочергін, 65), Політило, Вакулко, Баланюк (Адамюк, 89), Близниченко;

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Мисик (Е. Малакян, 37), Карасюк, Васін, Каленчук (Довгий, 70), Деул (Г. Малакян, 86), Комваліус;

Попередження: Когут, Лучкевич — Іщенко.