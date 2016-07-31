Захисником київського "Динамо" цікавляться в Туреччині та Англії

Захисник київського "Динамо" Домагой Віда потрапив до сфери інтересів стамбульського "Бешикташа" та "Сандерленда", повідомляють ЗМІ Туреччини та Англії.

Як повідомляє Sport Arena, посилаючись на турецьку газету Sabah, "Бешикташ" зробив "Динамо" пропозицію про оренду Віди, на що в Києві відповіли Читайте такожГравці "Динамо" Виду і Драгович потрапили в сферу інтересів західноєвропейських клубівкатегоричною відмовою. Разом з тим, керівництво чемпіонів України згідно продати свого захисника за суму не менше 10 мільйонів доларів.

За інформацією Fanatik.com.tr переговори між клубами тривають, причому в угоду може бути включений український воротар "Бешикташа" Денис Бойко, який не зміг виграти конкуренцію за місце в основі стамбульської команди.

Крім того, за інформацією Mirror, в послугах Віди зацікавлений англійський "Сандерленд" та особисто тренер цієї команди Девід Мойєс. Клуб Прем'єр-ліги оцінює хорвата в 6,5 мільйони євро.

Нагадаємо, Домагой Віда став гравцем "Динамо" в 2013-му році. Його діючий контракт з клубом розрахований до літа 2018 року.