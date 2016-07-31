International Champions Cup: "Реал" обіграв "Челсі", "ПСЖ" розгромив "Лестер", а "Баварія" - "Інтер"

Вчора в США відбулися чергові матчі товариського турніру International Champions Cup, в якому беруть участь кращі європейські клуби.

Мадридський "Реал" у Мічигані обіграв лондонський "Челсі" з рахунком 3:2. Під час зустрічі підопічні Зінедіна Зідана вигравали 3:0, і лише в кінці матчу англійська команда зусиллями Едена Азара змогла уникнути розгрому.

В іншій грі, що відбулася в Лос-Анджелесі, паризький "ПСЖ" легко переміг чемпіона Англії "Лестер Сіті" - 4:0.

Ще одна зустріч, що пройшла в Шарлотт, завершилася перемогою мюнхенської "Баварії" над міланським "Інтером" з рахунком 4:1.

Зазначимо, що в турнірі не бере участь багато футболістів, які виступали за свої збірні на Євро-2016. Тренери команд надають їм час для відпочинку.

Реал (Іспанія) — Челсі (Англія) - 3:2 (3:0)

Голи: Марсело (19, 26), Маріано Діас (37) — Азар (80, 90+1)

ПСЖ (Франція) – Лестер Сіті (Англія) - 4:0 (2:0)

Голи: Кавані (26, з пенальті), Іконе (45), Лукас Моура (64), Едуард (90).

Інтер (Італія) – Баварія (Німеччина) - 1:4 (0:4)

Голи: Ікарді (90) — Грін (7, 30, 35), Рібері (12).

Наступний матч турніру пройде 3 серпня, коли "Барселона" зіграє з "Лестером".