Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Карпати" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі київське "Динамо".

На полі зійдуться команди, які здобули перемоги в першому турі. Втім, якщо динамівці набрали 3 повноцінних очки в турнірній таблиці, то львів'яни, через санкції, спромоглися лише скоротити свій штраф з -6 очок до -3.

Досі після літньої відпустки доля посміхалася киянам. Вони вичавили максимум в Одесі в суперечці з «Шахтарем» за Суперкубок і потужно виглядали вдома на тлі «Олександрії» в 1-му турі чемпіонату України. Виїзди ж до Львова для «Динамо» завжди складалися непросто, тому вболівальники «Карпат» захочуть не тільки подивитися на чемпіона, але і будуть сподіватися на продовження яскравого початку сезону, покладеного в стартовому турі проти «Сталі» (3:0 на користь львів'ян у гостьовому матчі).

Заглядаючи в минуле, видно, що останній раз більш ніж з мінімальним рахунком галичани вдома поступалися гостям зі столиці ще в сезоні 2008/09. Але і перемагати «зелено-білим» багаторазового чемпіона України не вдається після наступного сезону: 2009/10 – «Карпати» - «Динамо» - 1:0. У минулому сезоні кияни виграли обидва матчі чемпіонату - 2:1 (у гостях) і 3:0 (вдома).

Окремо можна буде спостерігати за дуеллю форвардів, які вже встигли зробити заявку на участь у бомбардирських перегонах – Густаво Бланко Ліщука і Джуніора Мораєса.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається гостьова команда. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з розрахунку 1,30 до 1, у той час як на нічию коефіцієнт становить 4,75 до 1, а на перемогу "Карпат" - 9,07 до 1.

Матч "Карпати" - "Динамо" розпочнеться на "Львів-Арені" о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе канал 2+2.