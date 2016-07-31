Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Дніпро" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Сталь" з Кам'янського.

Досі за нетривалу річну історію виступів дві команди з однієї області встигли непогано один одного вивчити, адже їх шляхи перетиналися не тільки в регулярній першості, але і в чвертьфіналі Кубка України.

На жаль, для інтриги цього протистояння, а також для шанувальників «Сталі», властивої боротьби як для дербі не вийшло. Старший за рангом і досвідом «Дніпро» 4 рази перемагав, причому тричі з «великими» рахунками, а загальні цифри для кам`янчан і зовсім невтішні – 1:15 (у чемпіонаті - 0:6 - 0:2 та 0:4).

Враховуючи старт поточного турніру, можна було б очікувати продовження історії – противники заробили кардинально протилежні досягнення в 1-му турі. "Сталь" програла "Карпатам" з рахунком 0:3, а "Дніпро" розгромив "Волинь" - 5:0.

Однак все ж не варто говорити про відсутність боротьби, адже реалії для підопічних Дмитра Михайленка такі, що їм ще довго потрібно буде доводити свою справжню ціну. До того ж «Сталь» має внутрішні резерви, щоб додати в грі за минулий тиждень. А ось чи вийде у неї прогрес – одне з головних питань майбутнього поєдинку.

На котируваннях букмекерських контор господарі поля вважаються явними фаворитами. Перемога "Дніпра" оцінюється в 1,43 до 1, нічия - 4,05 до 1, а перемога "Сталі" - 7,05 до 1.

Матч "Дніпро" - "Сталь" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.