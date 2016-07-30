Прем'єр-ліга: "Шахтар" розгромив "Чорноморець", "Зірка" і "Зоря" зіграли внічию

В Одесі завершився матч 2-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав на своєму полі донецький "Шахтар" і програв з рахунком 1:4.

У паралельному матчі, кропивницька "Зірка" і луганська "Зоря" зіграли внічию - 1:1.

У матчі в Одесі "Чорноморець" зміг на рівних протистояти більш іменитому супернику протягом першого тайму. А вже в першій 15-хвилинці після перерви пропустив два голи. На 51-й хвилині відзначився Євген Селезньов, а на 59-й - Фред. І тільки після цього, на 61-й хвилині Артем Філімонов відквитав один гол і відновив інтригу у матчі - 1:2. Шанси на те, щоб відібрати очки у гірників, одесити зберігали до кінця гри, коли пропустили ще два голи поспіль. На 90-й хвилині Едуардо да Сілва збільшив перевагу гірників до двох голів, а на 92-й - Віктор Коваленко точним ударом оформив перемогу "Шахтаря" з великим рахунком.

У Кропивницькому гості відкрили рахунок на 73-й хвилині завдяки голу Артема Гордієнко, але на 87-й хвилині Олександр Кучеренко реалізував пенальті і врятував "Зірку" від поразки - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" з 6-ма очками став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. У "Зорі" - 4 бали. "Дніпро", "Динамо" і "Ворскла", у яких по 3 очки, свої матчі 2-го туру проводять у неділю, 31 липня. Усі три колективи мають шанс наздогнати "Шахтар" і створити лідерський квартет.