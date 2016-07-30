"Волинь" і "Олімпік" зіграли внічию в першому матчі туру Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився стартовий матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі донецький "Олімпік" і зіграла внічию - 2:2.

Доля матчу була вирішена на 6-й хвилині доданого арбітром часу.

Лучани набагато активніше розпочали матч і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Гол на рахунку Віктора Хомченка. Кичак сильно вибив м'яч зі штрафної, Хомченко увірвався в штрафну "Олімпіка", обіграв Барановського і Махарадзе, після чого закотив м'яч у ворота.

У другому таймі господарі продовжували атакувати і на 58-й хвилині гол забив Олег Герасимюк. Мемешев зліва увірвався в штрафну, але бити не став, а зробив передачу на Герасим'юка, який підробив м'яч, і невідпорно пробив у нижній кут воріт.

Здавалося, що доля матчу вже вирішена, але на 72-й хвилині гол забив Антон Поступаленко і відновив інтригу. А вже в доданий арбітром час, на 96-й хвилині, Кирило Петров в останній атаці "Олімпіка" вдруге вразив ворота суперника.

Таким чином, команди набрали перші очки у новому сезоні УПЛ, по одному балу.