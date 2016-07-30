Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Чорноморець" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди з нижньої частини турнірної таблиці ("Чорноморець" програв у першому турі полтавській "Ворсклі" з рахунком 0:1) і верхній (гірники обіграли "Зірку" з Кропивницького - 4:1).

Донеччани вдруге за два тижні приїдуть до Одеси. Однак попередні два візити «Шахтаря» в це місто не були щасливими. Матч за Суперкубок України був програний динамівцям, хай і лише в післяматчевій лотереї у вигляді серії пенальті. Також завершилася втратою очок донеччан недавня гра проти «Чорноморця», що стало одним із складових елементів програної боротьби за «золото» в Лізі Парі-Матч 2015/16. Однак враження від перших ігор підопічних Паулу Фонсеки цілком позитивне, що, зокрема, засвідчила зустріч в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

«Моряки» провели лише один офіційний поєдинок, який здебільшого розчарував. Все, що з кращого боку запам'яталося в діях команди Олександра Бабича – це досить цупкий і надійний захист. Він дозволила «Ворсклі» тільки раз вразити ворота Євгена Боровика. В цілому «Чорноморець» помітно дорослішає за останні 2 роки в плані поставленої гри, проте чи вистачить цього, щоб попсувати фавориту нерви, а також вдруге поспіль позбавити «Шахтар» певної кількості турнірних балів, відповідь зможе дати тільки футбольне поле.

На котируваннях букмекерських конторя "Шахтар" є явним фаворитом. На перемогу гірників ставки приймаються з коефіцієнтом 1,22 до 1, на нічию - 5,68 до 1, а на перемогу одеситів і взагалі - 10,45 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Шахтар" розпочнеться в Одесі о 19.30.

ТБ-трансляцію гри проведе канал 2+2.