Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Волинь" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить стартовий матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди з групи аутсайдерів, які програли свої перші матчі.

Відкриття сезону в Луцьку буде неоднозначним з точки зору емоцій. Місцеві любителі футболу після літніх перипетій навколо рідного клубу раді бачити свою команду в еліті вітчизняного футболу. З іншого боку, поразка 0:5 у першому турі від «Дніпра» сильно насторожує. Віталій Кварцяний пояснив це тим, що не зміг дозаявити кількох гравців, на яких розраховував. Однак весняну частину попереднього турніру лучани почали з 0:3 у Харкові від знекровленого «Металіста», але потім тренерський талант і резерви гравців дозволили на пристойному рівні дограти до останнього туру.

«Олімпік» поки що грає тільки на виїзді і ризикує стати заручником цієї особливості календаря. Після попередньої гри (поразки від луганської "Зорі" з рахунком 0:3) донеччани обіцяли зробити відповідні висновки, можливо, дещо видозмінити склад і показати інший футбол.

В особистих зустрічах явна перевага в цій парі належить «Волині», причому на своєму полі вона абсолютна: повна відсутність втрачених очок і пропущених м'ячів дві перемоги в двох матчах, різниця м'ячів - 5:0.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Волинь", ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,95 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,26 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 3,70 до 1.

Матч "Волинь" - "Олімпік" розпочнеться у Луцьку о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.