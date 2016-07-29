Івуарійський півзахисник Ахіссан підписав контракт з київським "Динамо"

19-річний івуарійський атакуючий півзахисник/вінгер Жуніор Ахіссан підписав контракт з футбольним клубом «Динамо» Київ, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Подробиці контракту не наводяться.

Жуніор Ландрі Ахіссан народився 10 листопада 1996 року в Кот-Д'івуарі. Свою професійну кар'єру розпочав у «Академії Івуар», звідки перейшов в самарські «Крилья Совєтов», в минулому сезоні виступав у молодіжній першості Росії.

За словами генерального директора ФК «Динамо» (Київ) Резо Чохонелідзе, це підписання спрямована на перспективу. Жуніор Ахіссан буде тренуватися і намагатися проявити себе у складі молодіжної команди.