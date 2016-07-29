Російські фанати отримали умовні терміни за бійку по дорозі додому з Євро в Кельні

Судовий процес над п'ятьма російськими футбольними хуліганами, які побили іспанських туристів поблизу Кельнського собору, пройшов в Кельні в п'ятницю, 29 липня, повідомляє Deutsche Welle.

Один з обвинувачених отримав 12 місяців умовно, троє - за 10 місяців. П'ятий росіянин, Тимур П., в суді заявив, що встиг лише побачити бійку, але взагалі участь в ній не брав, і буде окремо доводити це в суді 17 серпня.

Суд зазначив, що російські футбольні хулігани вп'ятьох діяли проти двох. "Сподіваюся, вони найближчим часом повернуться в Росію", - заявив суддя.

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На лаві підсудних Кельнського земельного суду за звинуваченням у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, порушенні громадського порядку та опорі поліції виявилися два кухарі, менеджер, фінансовий аналітик і викладач математики. У залі суду вони закривали обличчя. Від останнього слова обвинувачені відмовилися.

У чотирьох з п'яти підсудних у момент затримання в крові було виявлено від 0,42 до 0,92 проміле алкоголю, у п'ятого - нуль, його тестували пізніше всіх. Прокурор заявив, що їхні дії були політично мотивовані, зокрема, мова йде не про футбольну проблематику, а про правий радикалізм. За даними слідства, фанати накинулися на іспанців, що роздавали антифашистські стікери, після того, як один з них сказав "Антифа". Один з фанатів бив ногою в обличчя поваленого на землю іспанського активіста.

Як повідомляв УНІАН, під час Євро-2016 сталося відразу декілька інцидентів з російськими фанатами, найгучнішим з яких стала серія сутичок в день гри Росія-Англія в Марселі.