Найтитулованіший німецький футболіст в історії оголосив про завершення кар'єри у збірній

Півзахисник збірної Німеччини і англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар'єри в національній команді, повідомляється на сторінці команди у соціальній мережі Facebook.

"Після 120 матчів у складі збірної пора вішати бутси на цвях. Спасибі за незабутні спогади, Басті", - йдеться у повідомленні.

Також докладено фотографію, де опублікован момент головного тріумфу в життя спортсмена - перемоги на чемпіонаті світу-2014 в Бразилії.

Швайнштайгеру 1 серпня виповниться 32 роки.

Переможець (2014), а також дворазовий бронзовий призер (2006, 2010) чемпіонату світу. Володар срібної (2008) і двох бронзових (2012, 2016) медалей чемпіонату Європи. Найтитулованіший німецький футболіст в історії.

Гравець провів за мюнхенську «Баварію» 500 матчів. У складі команди 8 разів вигравав чемпіонат Німеччини, 7 разів національний кубок, по 2 рази - Кубок ліги і Суперкубок Німеччини. На міжнародній арені разом з командою по разу виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

В "Манчестер Юнайтед" гравець перейшов в 2015-му році, а в 2016-му виграв з командою Кубок Англії.