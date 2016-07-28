Ліга Європи: "Хайдук" розгромив у гостях "Олександрію", "Локомотива" і "Ворскла" грають внічию

В Олександрії і Загребі відбулися матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в яких "Олександрія" на своєму полі була розгромлена "Хайдуком" зі Спліта - 0:3, а загребська "Локомотіва" вдома зіграла внічию з полтавською "Ворсклою" - 0:0.

Це були перші матчі нинішньої стадії змагань.

В Олександрії на стадіоні "Ніка" господарі поля зазнали болючої поразки у своєму дебютному єврокубковому матчі при аншлазі. Олександрійці тільки в першому таймі на рівних діяли з опонентом, зумівши утримати нульову нічию. А майже відразу після перерви, вже на 7-й хвилині, Марко Чосич відкрив рахунок. Гості розіграли кутовий з лівого флангу, Влашич вийшов на ударну позицію і вистрілив у ближній кут. Леванідов дуже невдало відбив перед собою, а Чосич був першим і єдиним на підборі і з кількох метрів відправив м'яч у ворота.

До завершення матчу гості утримували мінімальну перевагу, а в останні 10 хвилин гри розвинули її до великої. На 82-й хвилині відзначився Анте Ерцег. Подача з кута поля з правого флангу на ближню штангу, призвела до удару Ерцега у ближній кут. Нарешті, на 90-й хвилині третій гол забив Франк Охандза. Після навісу зі штрафного, Охандза чіпляється за м'яч, обігрується з Сушичем, виходить на воротаря і забиває.

У грі "Локомотіва" - "Ворскла" забитих голів глядачі так і не побачили, що робить шанси полтавців на перемогу за сумою двох матчів і вихід у плей-офф раунд кваліфікації досить високими.

Матчі у відповідь відбудуться 4 серпня в Спліті і Полтаві, відповідно.