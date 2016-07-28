Зозуля після переходу в "Бетіс" написав прощального листа вболівальникам "Дніпра"

Форвард збірної України Роман Зозуля, який вчора став новачком іспанського "Бетіса", звернувся до вболівальників "Дніпра" з прощальною промовою. Текст повідомлення футболіст залишив на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогі друзі!

Хочу сказати вам всім величезне спасибі. Ви були, є і будете частиною мого серця і душі.

Хочу подякувати за ту підтримку, яку ви мені надавали кожному матчі. За те, що гнали вперед і не давали зупинитися. Я дуже ціную ту допомогу, яку ви надали мені як футболіста і як волонтерові.

Читайте такожЕкс-футболістів "Дніпра" Ротаню і Зозулі скоротили дискваліфікаціюРадий, що Дніпро став мені рідним містом. Гордий, що я українець.

Ніколи не забуду ту підтримку, яку ви виявили, коли з-за травми я не міг грати. Пам'ятаю, як мурашки бігли по шкірі, коли я виходив вже здоровим на поле і відчував ту атмосферу, яку ви створили на полі!

Ви найкращі вболівальники, кращі люди!

Окреме спасибі партнерам по команді, працівникам клубу: масажистів, лікарів, тренерів, працівників стадіону та бази, технічного персоналу. Спасибі Вам, за вашу роботу!

Спасибі всім вам, за те, що ви є.

Я з вами не прощаюсь! Ми ще побачимося. Дніпрянин назавжди!" – написав Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля вчора підписав контракт з "Бетісом" із Севільї. Раніше він уже прощався з уболівальниками "Дніпра" на клубному стадіоні після матчу команди з луцькою "Волинню".