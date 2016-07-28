Ірландська авіакомпанія назвала літак на честь Роналду (фото)
10:27, 28 липня 2016Футбол
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Кілька днів тому іменем знаменитого футболіста був названий аеропорт в Мадейрі.
Reuters
Ірландська авіакомпанія Ryanair оригінальним чином привітала форварда "Реала" Кріштіану Роналду з тим, що в його честь буде перейменовано аеропорт у португальському місті Мадейра, повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на RMadridInfo.
Ryanair змінила логотип на борту одного з літаків на Ryanaldo.
@RMadridInfo
Нагадаємо, збірна Португалії на чолі з Кріштіану Роналду в липні нинішнього року вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи.
Минулого тижня стало відомо про те, що уряд Мадейри ухвалив рішення перейменувати міжнародний аеропорт Мадейри в "Аеропорт Кріштіану Роналду".
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