International Champions Cup: "Мілан" обіграв "Баварію", "Реал" поступився "ПСЖ"

Вчора в США відбулися матчі товариського турніру International Champions Cup, в якому беруть участь кращі європейські клуби.

Італійський "Мілан" в Чикаго зіграв внічию 3:3 з мюнхенською "Баварією", після чого обіграв німецьку команду в серії пенальті.

Пізніше мадридський "Реал" в Огайо поступився паризьким "ПСЖ" з рахунком 1:3.

Зазначимо, що в турнірі не бере участь більшість футболістів, які виступали за свої збірні на Євро-2016.

Баварія (Німеччина) – Мілан (Італія) – 3:3 (2:1), по пенальті - 3:5

Голи: Рібері (29, 90, з пенальті), Алаба (38) — Ньянг (23), Бертолаччі (49), Куцка (61).

Реал (Іспанія) – ПСЖ (Франція) – 1:3 (1:3)

Голи: Марсело (44, з пенальті) - Іконе (2), Меньє (35, 40).

Як повідомляв УНІАН, матч International Champions Cup між "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" був скасований через складні погодні умови в Пекіні, які пошкодили футбольне поле.