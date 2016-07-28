Захисник збірної України Федецький продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі

Захисник збірної України Артем Федецький підписав контракт з німецьким "Дармштадт", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт 31-річного футболіста розрахований на один сезон.

"Федецький – досвідчений гравець, який довів свій клас на національному і міжнародному рівні. Ми дуже раді, що підсилили оборону таким футболістом", — сказав спортивний директор "Дармштадта" Хольгер Фах.

"Я з нетерпінням чекаю матчів у Бундеслізі, оскільки це одна з найсильніших ліг у світі. Вдячний за довіру, яку було надано мені під час переговорів. З нетерпінням чекаю, коли зможу познайомитися з новою командою", — прокоментував перехід Федецький.

Нагадаємо, попередньою командою Федецького був "Дніпро", за який він виступав з 2012 року. Перед цим він грав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків" і львівські "Карпати".

Також Федецький у складі збірної України брав участь у чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років.