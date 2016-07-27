Футболіст збірної України і "Дніпра" Зозуля став гравцем "Бетіса"

Форвард збірної України та дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля став гравцем іспанського «Бетіса», повідомляє офіційний сайт клубу.

26-річний український нападник підписав контракт з севільським клубом на 3 роки.

Раніше, в середу вдень українець пройшов медогляд в Мадриді, а вже сьогодні ввечері поставив підпис під угодою з новою командою.

28 липня Зозуля вирушить на збори до Німеччини, де приєднається до своєї нової команди.