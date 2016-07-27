Футболіст збірної України і "Дніпра" Зозуля став гравцем "Бетіса"
23:01, 27 липня 2016Футбол
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Нападник підписав контракт на три роки.
Футболіст збірної України і "Дніпра" буде грати в іспанському клубі / realbetisbalompie.es
Форвард збірної України та дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля став гравцем іспанського «Бетіса», повідомляє офіційний сайт клубу.
26-річний український нападник підписав контракт з севільським клубом на 3 роки.
Раніше, в середу вдень українець пройшов медогляд в Мадриді, а вже сьогодні ввечері поставив підпис під угодою з новою командою.
28 липня Зозуля вирушить на збори до Німеччини, де приєднається до своєї нової команди.
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