Футболістів "Ворскли" затримали в аеропорту Загреба на годину в приміщенні без кондиціонерів

Гравці та члени офіційної делегації полтавської "Ворскли" майже годину чекали оформлення візових та митних документів в аеропорту Загребу, куди прибули на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи з місцевим клубом "Локомотіва", повідомляє прес-служба полтавського клубу.

Чи це був просто збіг обставин, пов'язаний із якимось суто технічними причинами митних служб, чи чиясь "вишукана забаганка" невідомо.

Читайте такожСуперник "Ворскли" змінив тренера напередодні матчу Ліги Європи

А якщо взяти до уваги той факт, що у спекотну погоду у вестибюлі не було навіть належного кондиціонування, можно тільки уявити, який настрій зі старту створила приймаюча сторона гостям з України.

Як повідомляв УНІАН, матч "Локомотіва" - "Ворскла" відбудеться у Загребі у четвер, 28 квітня. Це буде перша гра 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.